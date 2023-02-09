Niagara Wheatfield High School's honor roll for the second marking period.
Grade 9
Lincoln Allen, Elijah Berak, Varyn Blazina, Brody Den Haese, Samera Gill, Isabella Greenawalt, Eric Hapeman Jr., Tyler Herlan, Emma Hurley, Hannah Idzik, Jalise Isaacs, Griffin Jasper, Adrianna Jeckovich, Kuba Jedrzejczyk, Isabella Katz, Evan Lingle, Cooper Lucas, Emily Manns, Brynn Mondoux, Justina Osuch, Nathanial Patterson, Aubrey Peterson, Ethan Powell, Sage Pradon, Chase Richards, Ella Sgroi, Brendan Sheldon, Nolan Slattery, Caley Vester, Isabella Vrenegor, Mya Wills
Grade 10
Mia Andrews, Samantha Aviles, Harrison Barrett, Paul Bauer, Rachel Becker, Evan Berger, Sophia Blankenship, Noah Brooks, James Cashatt II, Garrett Chase, Alyssa Clemen, Kyleigh Davis, Adam Dodson, Heidi Dolling, Kayla Dworzanski, Cecilia Ellis, Richard Fiori, Ethan Goris, Cameron Gruarin, Nolan Hailey, Timothy Haseley, Mackenzie Heary, Mattingly Huff, Michael Hughes, Aiden Jasper, Laila Kalota, Isabella Keitel, Rachel Konopka, Evgenii Korzhevskii, Joseph Marinello III, Elijah Marohn, MicKenzie McQuillan, Matthew Moore, Madison Munt, Leia Natalino, Lina Nicoloff, Irina Panasiuk, Faith Pittsley, Frankie Pizza, Dylan Pringle, Marisa Rickard, Emma Rows, Myla Samuels, Hannah Santiago-Harris, Bryanna Sercu, Kayleigh Sims, Sarah Skorik, Amelia Soliday, Sureshi Sood, Mia Sweeney, Benjamin Wagner, Abigail Zimmerman
Grade 11
Jacob Amrhein, Janelle Barmann, Andrew Berent, Corey Blazejewski, Sophia Bochicchio, Amber Bolam, Tiernan Brady, Dylan Burd, Nina Cafarella, Kristen Chong, Sophia Clause, Kerriann Cyganovich, Madeline Dasta, Blake Den Haese, Cole DiPalma, Jada Dray, Gianna Folts, Nicholas Forney, Olivia Garbacz, Dillon Gatto, Kyrstin Gundell, Kimberly Haick, Matthew Hayek, Bryce Jasulavich, Mira Keller, Charlee Kindron, Julia Kwitchoff, Julieanna LaDuca, Franklin (Frank) Leible, Logan Lukasavich, Anju Minhas, Mariah Moll, Noah Morelli, Ellina Nussbaum, Mia Paszt, Matthew Pavicich, Isabella Poette, Michael Rambali, Braden Rinehart, Andrew Riscili, Kayla Sadler, Noah Siford, James Sorge, Kyle Stoddard, Anthony Strangio, Isabella Tabone, Samantha Tierney, Nicholas Woroniecki, Camryn Wurl, Cameryn Zastrow, Francesca Zendano
Grade 12
Autumn Andretta, Gracelyn Aviles, Evan Belter, Logan Birmingham, Julianna Blaser, Dodge Boos, Anneliese Brayley, Gaige Charnley, Vincent Ciraolo, Aurora Cornelius, Joao Cumerlato Cumunello, Elise Dixon, Aidan Dolan, Ayden Ernst, Allison Failing, Michael Foley, Cameron Gallagher, Joshua Gatas, Julianna Genter, Emilie Hackett, Liam Hailey, Daniel Henderson, Cody James, Jackson James, Mya Jaskowiak, Nathaniel Johnson, Kaya Kaercher, Blair Kephart, Lindsay Kupiec, Daniel Liberti, Matthew May, Thomas May, Sara McCune, Zakary McCune, Samuel Nelson, Joseph Pietrobono, Gabrielle Puff, Ty Reed, Elizabeth Reynolds, Chase Richner, Dakota Ryan, Noah Sass, Tyler Schwartzkopf, Gianna Scirri, Carter Scofield, Alexander Seguin, Nicholas Simon, Avary Skotnicki, Eliza Spina, Ian Strope, Ryan Stumpf, Joshua Taylor, Gavin Yates
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